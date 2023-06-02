Российский теннисист раскритиковал поле на Открытом чемпионате Франции

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий в настоящее время 11-е место в мире, и его соперник по третьему кругу Открытого чемпионата Франции Танаси Коккинакис из Австралии, занимающий 108-е место в мире, выразили недовольство состоянием корта Симоны Маттеи, на котором проходит их матч. С началом третьего сета матча Хачанов одержал победы в первых двух сетах.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Карена Хачанова

Коккинакис поддержал российского спортсмена, сказав:

"Это самые медленные условия из возможных, и вы поливаете водой корт, на котором невозможно скользить".

Ранее, после матчей первого круга, Хачанов уже критиковал чрезмерную влажность на кортах Открытого чемпионата Франции, и его мнение разделял сербский игрок Ласло Джере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Карен Хачанов: интервью Тартаковой после победы в 1/16 на Ролан Гаррос 2023 над Танаси Коккинакисом