Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий в настоящее время 11-е место в мире, и его соперник по третьему кругу Открытого чемпионата Франции Танаси Коккинакис из Австралии, занимающий 108-е место в мире, выразили недовольство состоянием корта Симоны Маттеи, на котором проходит их матч. С началом третьего сета матча Хачанов одержал победы в первых двух сетах.
Коккинакис поддержал российского спортсмена, сказав:
"Это самые медленные условия из возможных, и вы поливаете водой корт, на котором невозможно скользить".
Ранее, после матчей первого круга, Хачанов уже критиковал чрезмерную влажность на кортах Открытого чемпионата Франции, и его мнение разделял сербский игрок Ласло Джере.
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