Боец Джахар Мажидов спас жизнь человека в магазине

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Спортсмен Hardcore Fighting Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в продуктовом магазине, сообщает Telegram-канал RCC.

Фото: www.championat. com/boxing/article-5124285-boec-hardcore-fc-dzhahar-mazhidov-spas-cheloveku-zhizn-pomosch-pri-pristupe-epilepsii-geroicheskij-postupok-sportsmena.html

Инцидент произошел 29 мая в Москве. Спортсмен-боец оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился эпилептический припадок в магазине, а затем оперативно вызвал скорую помощь. Отмечается, что другие покупатели были в недоумении и не знали, как себя вести.

Джахар Маджидов родом из Дагестана. В настоящее время он принял участие только в трех профессиональных боях ММА, дважды победив и потерпев одно поражение. Джахар участвовал в таких турнирах, как United Steel Fighters и Hardcore Fighting. На протяжении своей бойцовской карьеры он сталкивался с такими соперниками, как Руслан Веретенин, Джавид Рзаев и Умед Музофирбеков.

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