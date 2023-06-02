Спортсмен Hardcore Fighting Джахар Мажидов спас жизнь человеку на кассе в продуктовом магазине, сообщает Telegram-канал RCC.
Инцидент произошел 29 мая в Москве. Спортсмен-боец оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился эпилептический припадок в магазине, а затем оперативно вызвал скорую помощь. Отмечается, что другие покупатели были в недоумении и не знали, как себя вести.
Джахар Маджидов родом из Дагестана. В настоящее время он принял участие только в трех профессиональных боях ММА, дважды победив и потерпев одно поражение. Джахар участвовал в таких турнирах, как United Steel Fighters и Hardcore Fighting. На протяжении своей бойцовской карьеры он сталкивался с такими соперниками, как Руслан Веретенин, Джавид Рзаев и Умед Музофирбеков.
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