Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что если российские хоккеисты выиграют Кубок Стэнли, то они снова не смогут привезти трофей в Россию.
"Нет, Кубок Стэнли не может быть привезен в Россию этим летом", — цитирует Дэйли РИА Новости.
В нынешнем финале Кубка Стэнли встретятся команды "Флорида Пантерз" и "Вегас Голден Найтс". В составе "Пантер" играет российский вратарь Сергей Бобровский, а за "Голден Найтс" выступает российский игрок Иван Барбашев.
Последний раз Кубок Стэнли посещал Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков. В прошлом году лига не разрешила форварду "Колорадо Лавин" Валерию Ничушкину привезти трофей на родину из-за продолжающейся политической ситуации в мире.
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