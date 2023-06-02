Российским хоккеистам вновь не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию

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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что если российские хоккеисты выиграют Кубок Стэнли, то они снова не смогут привезти трофей в Россию.

Фото: bookmaker-info. com/en/2019_nhl_playoffs

"Нет, Кубок Стэнли не может быть привезен в Россию этим летом", — цитирует Дэйли РИА Новости.

В нынешнем финале Кубка Стэнли встретятся команды "Флорида Пантерз" и "Вегас Голден Найтс". В составе "Пантер" играет российский вратарь Сергей Бобровский, а за "Голден Найтс" выступает российский игрок Иван Барбашев.

Последний раз Кубок Стэнли посещал Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли игроки "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков. В прошлом году лига не разрешила форварду "Колорадо Лавин" Валерию Ничушкину привезти трофей на родину из-за продолжающейся политической ситуации в мире.

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