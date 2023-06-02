Полиция обнаружила тело неизвестного мужчины в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере. Найденный человек подходит под описание пропавшего 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда, сообщает пресс-служба Внутреннего полицейского округа.
Согласно заявлению полиции, 1 июня к ним поступило сообщение от туриста, который обнаружил в районе Бальбергкампен человека без сознания. Обнаруженный человек был одет в синюю куртку и красные ботинки. У полиции нет оснований полагать, что это было убийство. Основное предположение — несчастный случай. Пока не будет проведено вскрытие, полиция не может с уверенностью подтвердить, что найденный человек — Эйвинд Спораланд. Однако есть все основания полагать, что это он.
Стоит отметить, что Спораланд пропал 19 марта во время чемпионата Норвегии.
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