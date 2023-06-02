Кудерметова и Самсонова в паре одержали победу во втором круге "Ролан Гаррос"

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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, выступающие в парном разряде на турнире Roland Garros, одержали победу над чешским дуэтом в составе Мириам Колодзейовой и Маркеты Вондроусовой во втором круге. Теннисный матч между игроками завершился в трехсетовом поединке со счетом 2-6, 7-6 (7-3), 6-3.

Фото: Инстаграм Вероники Кудерметовой.

В настоящее время известна только одна пара из второго круга, которая будет бороться за место в третьем круге, чтобы встретиться с Кудерметовой и Самсоновой. Этот дуэт состоит из бразильской теннисистки Ингрид Гамарра-Мартинс и белорусской спортсменки Ирины Шиманович, которые сыграют с победителями матча первого круга между американками Коллинз и Наварро и австралийско-бельгийским дуэтом Хантер и Мертенс.

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ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА - о муже, договорных матчах и Олимпиаде