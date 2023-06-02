"Брентфорд" объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером своей молодежной команды U18.
Помогать Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, который перешел из "Форест Грин Роверс". Ранее Бедфорд работала помощником тренера в "Арсенале" и главным тренером "Лестера" в женской Суперлиге Футбольной ассоциации.
По сообщениям британских СМИ, это первый случай, когда женщина становится тренером мужской команды в Премьер-лиге.
В сезоне 2022/2023 "Брентфорд" занял девятое место в чемпионате Англии. Чемпионом стал "Манчестер Сити", второе место занял "Арсенал", а третье — "Манчестер Юнайтед". Ньюкасл также обеспечил себе место в четверке лучших. "Ливерпуль" занял пятое место. "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер" выбыли из высшего английского дивизиона.
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