Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Давыдова посоветовала не злоупотреблять кофе
Полиция нашла тело предположительно пропавшего норвежского биатлониста
Российский военный с позывным Лис сообщил, что он и его сослуживец взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Марьинки
Кудерметова и Самсонова в паре одержали победу во втором круге "Ролан Гаррос"
Президент Украины Зеленский высказался о сроках наступления ВСУ
"Царьград": Пугачёва зря приезжала в Москву, разговор в "высоких кабинетах" провален
Алекс Крал приостановил контракт с московским "Спартаком"
"Тонкости туризма": турист из РФ рассказал, как относятся к россиянам в четырёхзвёздочном отеле Египта
Особенности выращивания лилий в саду

Женщина впервые в истории возглавила мужскую команду клуба АПЛ

0:58
Спорт

"Брентфорд" объявил о назначении Лидии Бедфорд главным тренером своей молодежной команды U18.

Женщина впервые в истории возглавила мужскую команду клуба АПЛ
Фото: www.livescore. com/en/news/lydia-bedford-takes-brentford-under-18s-reins-in-landmark-appointment-for-women-2023060116521257799/

Помогать Бедфорд будет Джон-Пол Питтман, который перешел из "Форест Грин Роверс". Ранее Бедфорд работала помощником тренера в "Арсенале" и главным тренером "Лестера" в женской Суперлиге Футбольной ассоциации.

По сообщениям британских СМИ, это первый случай, когда женщина становится тренером мужской команды в Премьер-лиге.

В сезоне 2022/2023 "Брентфорд" занял девятое место в чемпионате Англии. Чемпионом стал "Манчестер Сити", второе место занял "Арсенал", а третье — "Манчестер Юнайтед". Ньюкасл также обеспечил себе место в четверке лучших. "Ливерпуль" занял пятое место. "Саутгемптон", "Лидс" и "Лестер" выбыли из высшего английского дивизиона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Брентфорд | Самый прогрессивный клуб Английской Премьер Лиги!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"

Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.

"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
Полковник Матвийчук: войска ВС РФ подошли к Купянску, намечается битва за Харьков
Армия России подошла к Купянску. Намечается битва за Харьков
Ракеты Х-101 и дроны "Герань-2" атакуют Киев
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Британии серьёзно отнеслись к угрозе Медведева по поводу "законных целей ВС РФ"
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Украинская элита в ресторане Киева отплясывала под русский шансон
Последние материалы
Кандидат в президенты США Рон Десантис высказался о падении Байдена
Песков отреагировал на слова Зеленского, желающего получить приглашение в НАТО уже в этом году
Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в хирургическое отделение одной из московских больниц
Страны БРИКС вынесли приговор США: конец близок
Песков: Польша практически всегда была или врагом России, или в её составе
Симоньян шаг за шагом описала механизм, который ведёт общество к гражданской войне: Следи за своими иноагентами
Ярмольник впервые высказался о спецоперации на Украине
19FortyFive: Байден одним своим решением может "расколоть" НАТО
В Новосибирской области заметили смерч
В Сети раскритиковали Пугачёву за слова поддержки Шевчуку: "Странный патриотизм"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников