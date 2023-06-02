Алекс Крал приостановил контракт с московским "Спартаком"

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чешский полузащитник Алекс Крал в очередной раз приостановил действие контракта с московским "Спартаком". 25-летний футболист перешел в берлинский "Унион", о чем было объявлено на официальном сайте немецкого клуба.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алекса Крала

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне берлинский "Унион" будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что Алекс Крал присоединился к "Спартаку" в 2019 году, перейдя из пражской "Славии" за 10 млн евро. В сезоне 2022/2023 25-летний чешский полузащитник выступал за немецкий клуб "Шальке" на правах аренды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Германии и отдав одну результативную передачу. Ранее он также выступал на правах аренды за лондонский "Вест Хэм Юнайтед". По данным Transfermarkt, интернет-портала о футбольных трансферах, рыночная стоимость чешского полузащитника оценивается в 5,5 млн евро.

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