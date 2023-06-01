Официально закрыт зал хоккейной славы Чехии

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Зал хоккейной славы Чехии закрыт в связи с экономической нецелесообразностью проекта, о чем объявлено на официальном сайте Федерации хоккея Чехии. Однако отмечается, что существующая выставка не исчезнет полностью, так как новый зал планируется открыть не позднее марта 2024 года. Кроме того, планируется создать виртуальный Зал славы, который сможет вместить большее количество уникальных хоккейных артефактов.

Фото: commons.m.wikimedia. org/wiki/File:Praha,_Galerie_Harfa,_Síň_slávy_českého_hokeje,_vstup_(3).jpg

"Нынешний Зал хоккейной славы Чехии был нашим первым проектом такого рода, поэтому он был оцифрован и будет сохранен. Мы сможем предложить его болельщикам для просмотра онлайн", — сказал Бедржих Щербан, член исполнительного комитета.

Согласно словам журналиста Зденека Янды, член Зала хоккейной славы Чехии, вратарь Доминик Гашек лично забрал свои экспонаты.

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