В ЦСКА подтвердили уход Георгия Щенникова из клуба

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

ЦСКА официально подтвердил, что 32-летний защитник Георгий Щенников покинет команду следующим летом, отметив его вклад в многочисленные победы клуба в трофеях.

Фото: https://metaratings.ru/news/shchennikov-dogovorilsya-o-perekhode-v-shalke-v-2018-godu-vsye-sorvalos-iz-za-chelsi/

"Друзья, игра с "Ростовом" станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев!", — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — "Ростов" состоится в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, которую сейчас занимают армейцы. Отрыв ЦСКА от "Ростова" (четвертое место) составляет два очка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ. ДОЛГОЕ ЗАТИШЬЕ