ЦСКА официально подтвердил, что 32-летний защитник Георгий Щенников покинет команду следующим летом, отметив его вклад в многочисленные победы клуба в трофеях.
"Друзья, игра с "Ростовом" станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведённые в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев!", — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА — "Ростов" состоится в рамках заключительного, 30-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, которую сейчас занимают армейцы. Отрыв ЦСКА от "Ростова" (четвертое место) составляет два очка.
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