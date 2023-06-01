Болельщики вырвались на поле после победы "Севильи" в финальном матче Лиги Европы УЕФА против "Ромы". Болельщики "Севильи" прорвались на поле, пока команда праздновала победу.
Вспоминая матч, "Севилья" победила "Рому" в финале Лиги Европы УЕФА в серии послематчевых пенальти. Матч проходил в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" и завершился победой испанского клуба (1:1 в основное время, 4:1 в серии пенальти).
"Севилья" завоевала свой седьмой в истории титул победителя Лиги Европы УЕФА (Кубка УЕФА). В последний раз они добивались этого в сезоне 2019/2020. "Рома" также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне 1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференции УЕФА.
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