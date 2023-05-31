Месси вернётся в "Барселону", если клуб выполнит две просьбы

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси готов вернуться в "Барселону", но высказал клубу две просьбы перед подписанием контракта. Этой информацией поделился журналист Маттео Моретто в Twitter*.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Согласно источнику, в течение ближайших 10 дней клуб должен подтвердить Ла Лиге, что возвращение Месси является целесообразным для команды. Вторая просьба — вернуть футболку с номером 10, которую сейчас носит Ансу Фати, и вернуть ее аргентинцу. Фати получил эту майку сразу после ухода Месси в 2021 году.

У Месси есть возможность вернуться в "Барселону", где он играл с 2000 по 2021 год, в качестве свободного агента. Его соглашение с "Пари Сен-Жермен" истекает летом 2023 года.

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Возвращение Лионеля Месси в Барселону вполне возможно