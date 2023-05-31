Российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 87-е место в мире, не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции 2023 года.
В матче второго круга Шевченко потерпел сокрушительное поражение от представителя Италии Лоренцо Муццетти (17). Встреча закончилась со счетом 6-1, 6-1, 6-2 в пользу итальянца.
Следующим соперником Муццетти станет лучший игрок Великобритании Кэмерон Норри.
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