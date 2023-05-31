Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси переживает из-за того, что "Барселона" не прислала ему предложение.

Фото: ru.fifa. com

По словам журналиста Жерара Ромеро, аргентинский нападающий чувствует беспокойство, так как хотел решить вопрос о своем будущем на прошлой неделе, но не смог этого сделать из-за неопределенности с "Барселоной".

Каталонский клуб ведет с ним неофициальные переговоры, в то время как официальное предложение еще не сделано. Это связано с финансовыми трудностями, которые клуб пытается преодолеть, согласовывая экономический план с Ла Лигой.

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