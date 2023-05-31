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16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос

1:06
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 143-е место в мире, одержала громкую победу в первом круге турнира Roland Garros. Спортсменка уверенно обыграла американку Элисон Риске, занимающую в настоящее время 85-ю позицию в рейтинге WTA. Теннисный матч между этими двумя игроками завершился в двух сетах со счетом 6-2, 6-1.

16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Фото: www.archysport. com/2022/07/mirra-andreeva-title-and-youth-record-in-el-espinar/

16-летней Мирре Андреевой понадобилось всего 56 минут, чтобы одержать свою первую победу на турнире Большого шлема. За это время теннисистка подала один эйс, реализовала пять из шести брейк-пойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки. Что касается Элисон Риске, то в этом матче она подала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала только один из четырех брейк-пойнтов.

Во втором круге российская теннисистка встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

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Мирра Андреева: интервью Тартаковой после победы над Алисон Риск на Ролан Гаррос 2023 (english subs)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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