Эрик Бикфалви скорее всего не продлит контракт с "Уралом"

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Полузащитник екатеринбургского "Урала" Эрик Бикфалви заявил, что, скорее всего, покинет команду по окончании текущего сезона. По словам румынского игрока, шансы на то, что клуб продлит с ним контракт, невелики.

Фото: google.com

"Будет ли продлен мой контракт? Нет. Скорее всего, нет", — заявил Бикфалви, как сообщает RB Sport.

35-летний Бикфалви выступает за "Урал" с 2017 года. За время выступления за екатеринбургский клуб румынский полузащитник принял участие в 185 матчах, забив 56 голов и отдав 17 результативных передач. Его действующий контракт с "Уралом" истекает в конце июня этого года.

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