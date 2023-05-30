Российский боец устроил потасовку с Якубом Билко на турнире ADCC Southeast Asia

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Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Пуля, вступил в небольшую потасовку во время поединка с представителем Польши Якубом Билко на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде.

Фото: derpibooru. org/forums/generals/topics/combat-sports-thread-mma-boxing-etc?post_id=5347097

В полуфинальном поединке Магомедов попал в пяточный крюк своего соперника, что заставило его сделать жест рукой, который Билко расценил как сабмишн. Когда поляк отпустил ногу, россиянин прыгнул на него и нанес удар ногой. В итоге победа была присуждена Билко сабмишеном.

Ранее сообщалось, что Шарабутдин дебютирует в UFC в октябре на турнире в Абу-Даби, ОАЭ. Шара Пуля подписал контракт с промоушеном Даны Уайта в декабре прошлого года. Боец будет выступать в дивизионе среднего веса.

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