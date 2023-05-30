Молодая россиянка сенсационно выиграла олимпийскую чемпионку на чемпионате во Франции

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Элина Аванесян, 20-летняя российская теннисистка, занимающая 134-е место в мире, одержала сенсационную победу на старте Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Фото: www.wtatennis. com/videos/2684148/palermo-avanesyan-reprises-qualifying-win-over-alves-in-late-night-thriller

В матче первого круга аутсайдер Аванесян обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года и 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии со счетом 6-3, 2-6, 6-4.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составил 49,6 млн евро/4,26 млрд рублей. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является Ига Свентек, сильнейшая теннисистка из Польши.

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