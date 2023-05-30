"Арсенал" удалил поздравление Аршавина из-за критики западного общества

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" удалил сообщение со своего официального аккаунта в Твиттере*, в котором он поздравлял с днем рождения российского нападающего Андрея Аршавина.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Поздравление было опубликовано утром 29 мая. Оно гласило: "Желаем тебе хорошего дня, Андрей", и сопровождалось видео, на котором были показаны четыре гола, забитые российским игроком в ворота "Ливерпуля".

В настоящее время сообщение недоступно, так как оно было удалено автором. По всей видимости, "Арсенал" предпринял это действие после получения многочисленных критических комментариев от украинских болельщиков.

*Запрещенная на территории РФ социальная сеть

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