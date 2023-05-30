Лондонский футбольный клуб "Арсенал" удалил сообщение со своего официального аккаунта в Твиттере*, в котором он поздравлял с днем рождения российского нападающего Андрея Аршавина.
Поздравление было опубликовано утром 29 мая. Оно гласило: "Желаем тебе хорошего дня, Андрей", и сопровождалось видео, на котором были показаны четыре гола, забитые российским игроком в ворота "Ливерпуля".
В настоящее время сообщение недоступно, так как оно было удалено автором. По всей видимости, "Арсенал" предпринял это действие после получения многочисленных критических комментариев от украинских болельщиков.
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