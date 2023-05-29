Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Молодая россиянка сенсационно выиграла олимпийскую чемпионку на чемпионате во Франции
"Арсенал" удалил поздравление Аршавина из-за критики западного общества
Лионель Месси может получать рекордную зарплату в "Аль-Хиляле"
Вероника Кудерметова вылетела с турнира Ролан Гаррос, проиграв 100-й ракетке мира
Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против хоккейной сборной Латвии
Онищенко бьёт тревогу из-за отсутствия в РФ важных лекарств: остались без ничего
Эндокринолог рассказала, что есть на завтрак для успешного снижения веса
Нутрицолог рассказала, какие продукты помогут убрать живот
Врач Иванов рассказал дачникам о пользе и вреде ароматной зелени

Новак Джокович поддержал сербов из Косово на турнире Ролан Гаррос

0:47
Спорт

Новак Джокович, сербский теннисист и 22-кратный чемпион турниров Большого шлема, сделал резкое заявление на камеру после убедительной победы на старте турнира "Ролан Гаррос" 2023 года. Он заявил о своей поддержке сербов в Косово.

Новак Джокович поддержал сербов из Косово на турнире Ролан Гаррос
Фото: www.tennismajors. com/roland-garros-news/maybe-ill-be-punished-but-i-felt-responsibility-to-give-support-djokovic-on-his-political-tv-signature-683973.html

29 мая, более 50 человек получили ранения во время столкновений на севере Косово.

"Косово — это сердце Сербии. Остановите насилие", — написал Джокович на камере.

Стоит отметить, что Джокович ранее публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косово независимым государством в 2008 году. Тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Djokovic Powers Through After Tense Tie-Break In His Opening Roland-Garros Match! | Eurosport Tennis
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
О том, как поддерживать здоровье сердца и сосудов после 50 лет, рассказала кардиолог Кореневич
О том, как поддерживать здоровье сердца и сосудов после 50 лет, рассказала кардиолог Кореневич
Последние материалы
Онищенко бьёт тревогу из-за отсутствия в РФ важных лекарств: остались без ничего
Нутрициолог рассказала, что нужно есть при запорах
Эндокринолог рассказала, что есть на завтрак для успешного снижения веса
Нутрицолог рассказала, какие продукты помогут убрать живот
Врач Иванов рассказал дачникам о пользе и вреде ароматной зелени
Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники
Врач о том, как извлечь клеща: "Никогда не заливайте его маслом или спиртом"
Мария Шукшина обозвала доктора Мясникова "продажной гадиной" и "говном"
В Новосибирске прекращает работу генконсульство Германии и Гёте-институт
МК: учёные США заявили, что во время пандемии 60 процентов больных получали неверное лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников