Новак Джокович поддержал сербов из Косово на турнире Ролан Гаррос

Новак Джокович, сербский теннисист и 22-кратный чемпион турниров Большого шлема, сделал резкое заявление на камеру после убедительной победы на старте турнира "Ролан Гаррос" 2023 года. Он заявил о своей поддержке сербов в Косово.
29 мая, более 50 человек получили ранения во время столкновений на севере Косово.
"Косово — это сердце Сербии. Остановите насилие", — написал Джокович на камере.
Стоит отметить, что Джокович ранее публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косово независимым государством в 2008 году. Тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде.
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