Дагестанский футболист применил жесткий силовой прием по отношению к сопернику

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист из Дагестана, выступающий за академию английского клуба "Манчестер Сити", Мухаммад Ибрагимов во время матча применил силовой прием к своему сопернику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: www.sports. ru

Футболист получил неосторожный подкат от соперника и это вызвало у него негативные эмоции. Соперники немного потолкались, после чего был произведен коронный бросок.

О том, были ли применены к Ибрагимову какие-либо санкции, не уточняется.

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