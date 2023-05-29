Футболист из Дагестана, выступающий за академию английского клуба "Манчестер Сити", Мухаммад Ибрагимов во время матча применил силовой прием к своему сопернику. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Футболист получил неосторожный подкат от соперника и это вызвало у него негативные эмоции. Соперники немного потолкались, после чего был произведен коронный бросок.
О том, были ли применены к Ибрагимову какие-либо санкции, не уточняется.
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