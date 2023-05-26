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Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка России по футболу

0:59
Спорт

Известная российская певица Полина Гагарина исполнит гимн Российской Федерации перед началом матча Суперфинала Кубка России Fonbet между московским ЦСКА и "Краснодаром" на стадионе "Лужники". Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка России по футболу
Фото: kp.ru

Кроме того, болельщиков, пришедших на решающий матч турнира, ожидает грандиозная развлекательная программа. РФС уже объявил о начале продаж билетов на Суперфинал Кубка России.

ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России через Путь Российской Премьер-лиги (РПЛ), а "Краснодар" заслужил право побороться за трофей, пройдя через Региональный путь. Суперфинал пройдет в Москве 11 июня. Действующим обладателем трофея является московский "Спартак".

Победитель матча за Кубок России в июле встретится с петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок.

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Полина Гагарина - Гимн России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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