УЕФА могут лишить "Ювентус" права участия в европейских турнирах

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

УЕФА крайне удивлен отношением нового руководства "Ювентуса" и может наложить на клуб санкции, включая исключение из еврокубков на один или даже несколько лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: google.com

"Ювентус", похоже, не стремится наладить отношения с УЕФА, и этот факт удивляет президента УЕФА, Александера Чеферина, от которого может зависеть европейское клубное футбольное будущее "Старой синьоры". Представители футбольного союза располагают тысячами страниц расследования туринского прокурора о предполагаемых нарушениях со стороны клуба и могут вынести свой вердикт уже в июне. Если выяснится, что "Ювентус" нарушил правила финансового fair play в 2020 и 2021 годах, то клубу, который уже заплатил значительно меньший штраф (3,5 млн евро вместо 19 млн евро), может грозить исключение из европейских соревнований на один или несколько сезонов.

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