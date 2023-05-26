Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн объявил, что организация под его руководством сформировала комиссию из пяти человек, которая должна определить, какие российские и белорусские спортсмены соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Комиссия также установит сроки возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования.
Комиссию возглавляет Айя Медани из Египта, а в ее состав входят Ана Рут Орельяна из Гватемалы, Пак Сон Джу из Южной Кореи, Нишантха Пийесена из Шри-Ланки и Харальд Вервекен из Бельгии.
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