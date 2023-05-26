Международный союз современного пятиборья начал процесс допуска российских спортсменов

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн объявил, что организация под его руководством сформировала комиссию из пяти человек, которая должна определить, какие российские и белорусские спортсмены соответствуют критериям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Комиссия также установит сроки возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Фото: commons.wikimedia. org/wiki/File:Laser_Run_Mixed_Relay_Modern_Pentathlon_2018_YOG_(68).JPG

Комиссию возглавляет Айя Медани из Египта, а в ее состав входят Ана Рут Орельяна из Гватемалы, Пак Сон Джу из Южной Кореи, Нишантха Пийесена из Шри-Ланки и Харальд Вервекен из Бельгии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что такое современное пятиборье? Фехтование, стрельба, конкур, бег и плавание в Краснодарском крае