Кейн выиграл дело о банкротстве и не должен платить 7,5 млн евро

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Нападающий Эвандер Кейн из команды "Эдмонтон" одержал победу в деле о банкротстве против банка Centennial Bank. Если банк решит не подавать апелляцию или не выиграет дело, он потеряет около 7,5 млн евро/644 млн рублей — сумму, которую задолжал 31-летний хоккеист. Об этом событии сообщает The Athletic.

Фото: nypost. com/2021/08/03/evander-kanes-teammates-want-him-out-off-sharks-amid-gambling-allegations/

Судья Стивен Джонсон истолковал поданный иск в пользу Кейна. Хоккеист подал заявление о банкротстве еще в январе 2021 года, и, по некоторым данным, его долг на тот момент составлял около 25 млн евро/2 млрд рублей. Хотя ему удалось договориться с несколькими кредиторами, Centennial Bank обратился в суд. Кейн занимал у них деньги в 2018–2019 годах для погашения других долгов. Дело все еще находится на рассмотрении.

Кроме того, еще один банк и компания подали отдельный иск против Кейна, требуя в совокупности 2,6 млн евро.

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