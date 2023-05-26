Александр Емельяненко одержал победу над Евгением Ершовым во втором раунде

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

В ночь на 27 мая в Москве прошел турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ". В главном событии соревнований принял участие известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Его соперником стал блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов. Поединок завершился победой Емельяненко сабмишеном во втором раунде.

Александр Емельяненко одержал в смешанных единоборствах в общей сложности 29 побед при десяти поражениях и одной ничьей. В своем предыдущем поединке он проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей.

Евгений Ершов участвовал в 11 боях ММА, потерпев пять поражений.

На том же турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Иван Емельяненко, младший брат Александра, дебютировал в ММА и одержал победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.