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Александр Емельяненко одержал победу над Евгением Ершовым во втором раунде

1:01
Спорт

В ночь на 27 мая в Москве прошел турнир "Бойцовский клуб РЕН ТВ". В главном событии соревнований принял участие известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко одержал победу над Евгением Ершовым во втором раунде
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Его соперником стал блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов. Поединок завершился победой Емельяненко сабмишеном во втором раунде.

Александр Емельяненко одержал в смешанных единоборствах в общей сложности 29 побед при десяти поражениях и одной ничьей. В своем предыдущем поединке он проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей.

Евгений Ершов участвовал в 11 боях ММА, потерпев пять поражений.

На том же турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Иван Емельяненко, младший брат Александра, дебютировал в ММА и одержал победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым.

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Александр Емельяненко - Евгений Ершов: ПОЛНЫЙ БОЙ
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