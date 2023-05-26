Сборная Германии сенсационно прошла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Четвертьфинальный матч Чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и Германии состоялся на стадионе "Арена Рига" в Риге. Немцы одержали победу со счетом 3:1.

Фото: earth-base. org/how-to-move-to-finland-reddit

На седьмой минуте первого периода Максимилиан Кастнер с передач Кая Виссманна и Йонаса Мюллера открыл счет в матче.

На 47-й секунде второго периода Йонас Зигентхалер, которому ассистировали Кевин Фиала и Дин Кукан, сравнял счет.

На 18-й минуте того же периода Джон-Джейсон Петерка, которому ассистировали Доминик Кахун и Леон Гаванке, вновь вывел немецкую команду вперед.

Менее чем через минуту Нико Штурм с передач Войцеха Стаховяка и Йонаса Мюллера сделал счет 3:1.

В полуфинале Чемпионата мира 2023 года сборная Германии встретится с командой США. Игра состоится 27 мая.

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Highlights | Switzerland vs. Germany | 2023 #IIHFWorlds