Четвертьфинальный матч Чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и Германии состоялся на стадионе "Арена Рига" в Риге. Немцы одержали победу со счетом 3:1.
На седьмой минуте первого периода Максимилиан Кастнер с передач Кая Виссманна и Йонаса Мюллера открыл счет в матче.
На 47-й секунде второго периода Йонас Зигентхалер, которому ассистировали Кевин Фиала и Дин Кукан, сравнял счет.
На 18-й минуте того же периода Джон-Джейсон Петерка, которому ассистировали Доминик Кахун и Леон Гаванке, вновь вывел немецкую команду вперед.
Менее чем через минуту Нико Штурм с передач Войцеха Стаховяка и Йонаса Мюллера сделал счет 3:1.
В полуфинале Чемпионата мира 2023 года сборная Германии встретится с командой США. Игра состоится 27 мая.
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