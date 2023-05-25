16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 143-е место в мире, успешно пробилась в основную сетку турнира Roland Garros.
В финальном раунде отборочного турнира Андреева обыграла колумбийскую спортсменку Марию Камилу Осорио Серрано, которая в настоящее время занимает 84-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 7-6 (10-8), 6-4 в пользу Андреевой после продолжительности 2 часа и 1 минуты.
Это знаменательная веха в карьере Андреевой — она впервые выходит в основную сетку турнира Большого шлема. Личность ее предстоящей соперницы на турнире станет известна позднее.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года на соревнованиях в Мадриде 16-летняя Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой, дошедшей до четвертого круга турнира категории WTA-1000 с момента реформирования соревнований в 2009 году.
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