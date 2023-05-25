Латвия впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Латвии состоялся на стадионе "Арена Рига" в Риге. Победу одержали хозяева турнира со счетом 3-1 (1-0, 0-1, 2-0).

Фото: www.pensburgh. com/2013/11/24/5099930/olympic-preview-latvia

На 13-й минуте первого периода Данс Лочмелис открыл счет в матче за хозяев с передач Рихарда Букартса и Оскара Цибульскиса.

открыл счет в матче за хозяев с передач Рихарда Букартса и Оскара Цибульскиса. На 10-й минуте второго периода Тимоти Лиллегрен восстановил паритет в счете с помощью передач Лукаса Раймонда и Антона Линдхольма.

восстановил паритет в счете с помощью передач Лукаса Раймонда и Антона Линдхольма. На шестой минуте третьего периода Микс Индрашис с передач Букартса и Яниса Якса вновь вывел латвийскую команду вперед.

с передач Букартса и Яниса Якса вновь вывел латвийскую команду вперед. На 14-й минуте третьего периода Якс с передач Букартса и Индрасиса сделал счет 3:1.

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Highlights | Sweden vs Latvia | 2023 #IIHFWorlds