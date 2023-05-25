Четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Латвии состоялся на стадионе "Арена Рига" в Риге. Победу одержали хозяева турнира со счетом 3-1 (1-0, 0-1, 2-0).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск, некоторые хотели написать отказ, но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".