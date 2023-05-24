Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщается в пресс-релизе организации. Это решение, как и первоначальное, было принято в связи с ситуацией в Украине.

Фото: www.pyeongchang2018.com

Это произошло сегодня, 24 мая, во время заседания FIS, предшествующего конгрессу организации.

"Текущая политика FIS не позволяет российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам участвовать в мероприятиях под эгидой федерации. Отстранение остается в силе до дальнейшего уведомления", — говорится в официальном заявлении.

Стоит отметить, что ранее заместитель генерального секретаря FIS Никлас Карлссон сообщил СМИ, что в мае не будет принято никакого решения относительно участия спортсменов из России и Белоруссии в турнирах под эгидой организации.

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