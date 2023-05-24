Экспертно-судебная комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела инцидент с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби против "Спартака". Эксперты представили заключение Контрольно-дисциплинарного комитета, в котором говорится, что поведение Роши не заслуживало красной карточки. Теперь в компетенцию КДК входит отмена красной карточки игрока, о чем сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Отмечается, что у ЭСК не было опасений по поводу удаления нападающего "Спартака" Александра Соболева. КДК даст оценку действиям Соболева и определит соответствующее наказание для игрока красно-белой команды.
Напомним, что матч "Спартак" — ЦСКА состоялся в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.
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