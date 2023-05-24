ЭСК РФС признала удаление Виллиана Роши судейской ошибкой

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Экспертно-судебная комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела инцидент с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби против "Спартака". Эксперты представили заключение Контрольно-дисциплинарного комитета, в котором говорится, что поведение Роши не заслуживало красной карточки. Теперь в компетенцию КДК входит отмена красной карточки игрока, о чем сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Фото: https://static.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI1700729_Khochu_dobitsa_togo_zhe_v_CSKA_chto_i_Bokov__zashhitnik_Villian_Rosha

Отмечается, что у ЭСК не было опасений по поводу удаления нападающего "Спартака" Александра Соболева. КДК даст оценку действиям Соболева и определит соответствующее наказание для игрока красно-белой команды.

Напомним, что матч "Спартак" — ЦСКА состоялся в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

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«Спартак» – ЦСКА. Обзор матча | РПЛ 2022/23