Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы игрока ЦСКА Чидера Эджуке, поделился своими мыслями о будущем своего клиента, который в настоящее время выступает за "Герту" после того, как его контракт с армейским клубом был приостановлен. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Эхуке вряд ли вернется в клуб.
"Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы рассмотрим все возможные варианты. Планируем ли мы снова воспользоваться приостановкой контракта с ЦСКА следующим летом, пока говорить рано", — сказал Энке, как сообщает Metaratings.
Стоит отметить, что 25-летний нигериец провел за ЦСКА 65 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.
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