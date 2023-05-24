По словам агента, Чидера Эджуке может вернуться в ЦСКА

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы игрока ЦСКА Чидера Эджуке, поделился своими мыслями о будущем своего клиента, который в настоящее время выступает за "Герту" после того, как его контракт с армейским клубом был приостановлен. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Эхуке вряд ли вернется в клуб.

Фото: google.com

"Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы рассмотрим все возможные варианты. Планируем ли мы снова воспользоваться приостановкой контракта с ЦСКА следующим летом, пока говорить рано", — сказал Энке, как сообщает Metaratings.

Стоит отметить, что 25-летний нигериец провел за ЦСКА 65 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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Чидера Эджуке уходит из ЦСКА | Грабеж Российского футбола | Новости ЦСКА