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"Барселона" официально заявила об уходе Жорди Альбы из клуба

1:15
Спорт

"Барселона" официально объявила на своем сайте, что защитник Жорди Альба покинет клуб по окончании сезона 2022/2023. Изначально контракт Альбы с "Барселоной" был рассчитан еще на один сезон, но обе стороны договорились о досрочном уходе.

"Барселона" официально заявила об уходе Жорди Альбы из клуба
Фото: uzbarca. com/news_12634.html

"Наш клуб хотел бы публично выразить благодарность Жорди Альбе за его профессионализм, преданность и самоотдачу, а также за его неизменно позитивные и дружеские отношения со всеми членами семьи "Барселоны". Мы желаем Жорди удачи в будущем. "Барса" всегда будет твоим домом!" — заявила пресс-служба сине-гранатовых.

За 11 сезонов в составе "Барселоны" Альба провел 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. 34-летний защитник выиграл с каталонским клубом 18 трофеев, шесть раз становился чемпионом Испании и один раз побеждал в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что ранее "Барселона" объявила об уходе в конце сезона другого ветерана, Серхио Бускетса.

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ЖОРДИ АЛЬБА - ИСТОРИЯ ТЯЖЕЛОЙ БОРЬБЫ ЗА УСПЕХ. ОТ ИЗГНАННИКА ДО ЛУЧШЕГО В КАТАЛОНИИ.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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