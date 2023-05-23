Лионель Месси может стать обладателем "Золотого мяча", по версии издания Goal

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Издание Goal опубликовало рейтинг претендентов на премию "Золотой мяч" 2023 года.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в футболе остается Лионель Месси, аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В пятерку лучших вошли Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

Список 10 лучших претендентов выглядит следующим образом:

Лионель Месси — ПСЖ Эрлинг Холанд — "Манчестер Сити" Килиан Мбаппе — ПСЖ Винисиус Жуниор — "Реал Мадрид" Кевин Де Брюйне — "Манчестер Сити" Виктор Осимхен — "Наполи" Карим Бензема — "Реал Мадрид" Хвича Кварахтелия — "Наполи" Роберт Левандовски — "Барселона" Хулиан Альварес — "Манчестер Сити"

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