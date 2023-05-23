Издание Goal опубликовало рейтинг претендентов на премию "Золотой мяч" 2023 года.
Главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в футболе остается Лионель Месси, аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В пятерку лучших вошли Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") и Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").
Список 10 лучших претендентов выглядит следующим образом:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.