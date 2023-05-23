Анастасия Захарова прошла в полуфинал квалификации турнира "Ролан Гаррос"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 179-е место в мире, одержала убедительную победу над швейцаркой Жоанной Цугер, занимающей 213-е место в рейтинге, в четвертьфинале квалификационного турнира "Ролан Гаррос". Матч между спортсменками завершился со счетом 6-1, 6-4.

Фото: news.myseldon. com/en/news/index/270954863

Теннисный матч продолжался 1 час 10 минут. Анастасия Захарова сделала один эйс, успешно реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница, Джоанна Цугер, напротив, реализовала три из шести брейк-пойнтов и допустила десять двойных ошибок.

В полуфинале квалификационного турнира "Ролан Гаррос" россиянка встретится с победительницей матча между Тамарой Зидансек из Словении, занимающей 110-е место в мире, и Нигиной Абдураимовой из Узбекистана, занимающей 176-е место в мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Bianca Andreescu vs. Anastasia Zakharova | 2023 Hua Hin Round of 16 | Match Highlights