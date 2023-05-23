Российский полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев получил сербское гражданство

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Егор Пруцев, российский полузащитник, недавно получил сербское гражданство, что подтвердил его отец, Игорь Пруцев. В интервью Metaratings Пруцев-старший подтвердил достоверность этой информации и отметил, что клуб без проблем выполнил все необходимые процедуры.

Фото: www.kurir. rs/sport/fudbal/3988731/nije-kraj-prelaznog-roka-zvezda-dovela-pojacanje-iz-rusije

С августа прошлого года Егор Пруцев является активным игроком "Црвены Звезды" ("Црвена Звезда"). В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 10 матчах, продемонстрировав свои навыки и отдав одну результативную передачу. Примечательно, что его контрактное соглашение с сербским клубом будет действовать до лета 2026 года.

В предыдущем заявлении отца Егора Пруцева говорилось, что несколько европейских клубов выразили заинтересованность в подписании его сына. По сообщениям СМИ, среди желающих приобрести Егора Пруцева были итальянский "Удинезе" и швейцарский "Базель".

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EGOR PRUTSEV l HIGHLIGHTS 2021