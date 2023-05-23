США стали лидерами группы А на ЧМ по хоккею, обыграв Швецию

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Матч между Швецией и США состоялся на Nokia Arena в Тампере в рамках Чемпионата мира (группа А). Американцы одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Фото: www.iihf. com/en/events/2023/wm/gallery/44340/sweden_vs_united_states_-_2023_iihf_wm

На 10-й минуте первого периода Лео Карлссон с передач Хенрика Тёмернеса и Оскара Линдберга открыл счет в матче.

с передач Хенрика Тёмернеса и Оскара Линдберга открыл счет в матче. На 17-й минуте периода Ник Бонино с передач Кэттера Готье и Ти Джея Тайнана восстановил паритет в счете.

с передач Кэттера Готье и Ти Джея Тайнана восстановил паритет в счете. На 14-й минуте второго периода Конор Гарланд , которому ассистировали Картер Мазур и Рокко Гримальди, вывел команду США вперед.

, которому ассистировали Картер Мазур и Рокко Гримальди, вывел команду США вперед. Когда до конца периода оставалось всего 30 секунд, Лейн Хаттон укрепил преимущество американцев.

укрепил преимущество американцев. На 15-й минуте третьего периода Лео Карлссон , которому ассистировали Джонатан Берггрен и Линус Юханссон, сократил отставание до минимума.

, которому ассистировали Джонатан Берггрен и Линус Юханссон, сократил отставание до минимума. На 18-й минуте периода Тимоти Лильегрен с передач Хенрика Тёмернеса и Оскара Линдберга сравнял счет — 3:3.

В овертайме Дилан Самберг броском с игры обеспечил победу сборной США.

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Highlights | Sweden vs. USA | 2023 #IIHFWorlds