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ЭСК назвала решения Карасёва в матче "Спартак" — ЦСКА верными

0:54
Спорт

Решения главного арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА — не назначать пенальти за инцидент с Романом Зобниным на 83-й минуте и указать на точку в ситуации с Виктором Мозесом на 87-й минуте — признаны правильными.

ЭСК назвала решения Карасёва в матче "Спартак" — ЦСКА верными
Фото: www.sportmk. ru/sports/2021/11/09/karasev-naznachen-glavnym-sudey-na-match-rumyniya-islandiya.html

Пенальти, назначенный в ворота ЦСКА за фол на Мозесе, исполнил Квинси Промес. Игорь Акинфеев спас ворота после первого удара, но Промес успешно добрался до мяча и забил победный гол.

После победы в московском дерби "Спартак" поднялся на третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА расположился на втором месте с 54 очками.

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«Спартак» – ЦСКА. Обзор матча | РПЛ 2022/23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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