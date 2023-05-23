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В Нидерландах могут начать пускать болельщиков на стадион по отпечаткам пальцев

1:01
Спорт

Футбольная ассоциация Нидерландов и Министерство юстиции и безопасности страны рассматривают возможность разрешить зрителям на стадионах доступ по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Telegraaf.

В Нидерландах могут начать пускать болельщиков на стадион по отпечаткам пальцев
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=k0jJ510R-SA

Для идентификации будут применяться сканеры отпечатков пальцев, использующие базу данных голландской полиции. Ожидается, что такая мера поможет предотвратить проникновение хулиганов на матчи. Идею предложил Герард ван Хювен, владелец компании, специализирующейся, в частности, на коммуникационном оборудовании. Он заявил, что турникеты уже существуют на каждом стадионе, которые можно приспособить с помощью несложных приспособлений. Сообщается, что полицейские союзы NPB и ACP уже выразили свою поддержку этой идее.

Ранее фанаты "АЗ Алкмар" напали на болельщиков и семьи игроков "Вест Хэма" после поражения в полуфинале Лиги конференции.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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