Футбольная ассоциация Нидерландов и Министерство юстиции и безопасности страны рассматривают возможность разрешить зрителям на стадионах доступ по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Telegraaf.
Для идентификации будут применяться сканеры отпечатков пальцев, использующие базу данных голландской полиции. Ожидается, что такая мера поможет предотвратить проникновение хулиганов на матчи. Идею предложил Герард ван Хювен, владелец компании, специализирующейся, в частности, на коммуникационном оборудовании. Он заявил, что турникеты уже существуют на каждом стадионе, которые можно приспособить с помощью несложных приспособлений. Сообщается, что полицейские союзы NPB и ACP уже выразили свою поддержку этой идее.
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