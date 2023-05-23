Алексей Швед, защитник и лидер московского баскетбольного клуба ЦСКА, недавно разгласил информацию о том, как он примерно выздоравливал после нападения.
В злополучный день 1 мая Алексей Швед стал жертвой нападения, совершенного четверкой лиц вблизи оживленного ресторана в самом центре Москвы. В результате этого акта насилия баскетболист был госпитализирован, получив тяжелую черепно-мозговую травму в сочетании с тяжелыми переломами черепа и сотрясением мозга.
Швед решительно заявил об улучшении своего самочувствия:
"Чувствую себя лучше. На самом деле всё хорошо. Полежал в больнице и уже спокойно себя ощущаю. Пока без тренировок. Приблизительные сроки восстановления — месяц. Контракт? Сейчас над этим работает мой агент. Есть определённое понимание того, что может быть", как сообщает "Матч ТВ".
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