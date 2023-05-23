Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча против сборной России

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Как сообщает "Спорт-Экспресс", сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча против сборной России, запланированного на июнь.

Фото: фото с официального сайта

Правительство африканской страны запретило сборной выступать против россиян.

Матч Россия — Камерун должен был состояться 15 июня на стадионе "Лужники".

Сборная России встречалась с Камеруном дважды в истории: в 1994 году, во время чемпионата мира, россияне убедительно разгромили африканцев со счетом 6:1, а в 2011 году товарищеский матч между командами закончился вничью — 0:0.

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