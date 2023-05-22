Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера "Наполи" по окончании сезона

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Лучано Спаллетти, главный тренер итальянского клуба "Наполи", покинет свой пост по окончании текущего сезона Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Фото: Инстаграм Лучано Спаллетти.

По данным источников, "Наполи" официально объявит об уходе Спаллетти с поста главного тренера после заключительного матча сезона, который состоится 4 июня. В последнем матче неаполитанцы встретятся с "Вероной" и "Сампдорией".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Спаллетти хочет покинуть "Наполи" из-за недопонимания с владельцем команды Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский тренер косвенно подтвердил свой уход по окончании текущего сезона.

Под руководством Спаллетти "Наполи" завоевал свой первый титул чемпиона за 33 года, досрочно оформив чемпионство в текущем сезоне.

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