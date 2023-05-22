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Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера "Наполи" по окончании сезона

0:52
Спорт

Лучано Спаллетти, главный тренер итальянского клуба "Наполи", покинет свой пост по окончании текущего сезона Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера "Наполи" по окончании сезона
Фото: Инстаграм Лучано Спаллетти.

По данным источников, "Наполи" официально объявит об уходе Спаллетти с поста главного тренера после заключительного матча сезона, который состоится 4 июня. В последнем матче неаполитанцы встретятся с "Вероной" и "Сампдорией".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Спаллетти хочет покинуть "Наполи" из-за недопонимания с владельцем команды Аурелио Де Лаурентисом. Итальянский тренер косвенно подтвердил свой уход по окончании текущего сезона.

Под руководством Спаллетти "Наполи" завоевал свой первый титул чемпиона за 33 года, досрочно оформив чемпионство в текущем сезоне.

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Как Спаллетти сделал «Наполи» лучшей командой Италии / Кирилл Хаит
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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