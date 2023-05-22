ФИФА опубликовала новые правила приостановки контрактов для футболистов

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) недавно опубликовала на своем официальном сайте ряд условий, согласно которым не все иностранные игроки российских и украинских клубов имеют право приостанавливать свои контракты с соответствующими командами.

Фото: google.com

Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:

Иностранных футболистов, выступающих в настоящее время за российские или украинские клубы.

Иностранных тренеров, работающих в настоящее время в российских или украинских клубах.

Иностранные футболисты и тренеры, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были подписаны после 7 марта 2022 года.

Кроме того, ФИФА предоставила игрокам, ранее приостановившим свои контракты с российскими или украинскими клубами, возможность продлить приостановку еще на один сезон.

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