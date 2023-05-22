Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) недавно опубликовала на своем официальном сайте ряд условий, согласно которым не все иностранные игроки российских и украинских клубов имеют право приостанавливать свои контракты с соответствующими командами.
Согласно новым правилам ФИФА, разрешение не распространяется на:
Кроме того, ФИФА предоставила игрокам, ранее приостановившим свои контракты с российскими или украинскими клубами, возможность продлить приостановку еще на один сезон.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.