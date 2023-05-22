МОК поддержал лидеров G7 относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях

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Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал позицию лидеров Группы семи (G7) относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Фото: olympics.com

После саммита G7 в Хиросиме, Япония, лидеры организации выразили уважение к автономии спортивных организаций и поддержали возвращение российских и белорусских спортсменов, но не в качестве представителей своих стран.

Президент МОК Томас Бах заявил, что позиция лидеров G7 полностью совпадает с позицией МОК по этому вопросу.

"МОК тепло приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендации МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом исключительно в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта приверженность автономии спортивных организаций крайне важна в то время, когда правительства ряда стран представляют для нее угрозу. Поэтому мы чрезвычайно благодарны лидерам "Большой семерки" за их недвусмысленное заявление", — сказал Бах, слова которого приводятся на официальном сайте МОК.

МОК искренне надеется, что эти страны серьезно рассмотрят заявление G7, чтобы международный спорт снова смог выполнить свою миссию — объединить мир через мирные соревнования.

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