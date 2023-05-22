В официальном заявлении, сделанном на своей странице в Твиттере, немецкий клуб "Байер" сообщил о предстоящем уходе российского вратаря Андрея Лунёва из своих рядов по окончании сезона.
Сегодня состоялось возвращение Андрея Лунёва к тренировкам вместе с командой после периода отсутствия из-за травмы. Клуб выразил радость по поводу его возвращения в строй и передал самые искренние пожелания его дальнейшим начинаниям, как на спортивном поле, так и в личной жизни.
С наступлением лета руководство леверкузенского клуба приняло решение отпустить вратаря, так как срок его контракта истекает. Они решили не продлевать соглашение между ними.
За два года работы в Бундеслиге российский голкипер принял участие в трех матчах.
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