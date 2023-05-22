Андрей Лунёв не продлит контракт с "Байером" в конце сезона

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

В официальном заявлении, сделанном на своей странице в Твиттере, немецкий клуб "Байер" сообщил о предстоящем уходе российского вратаря Андрея Лунёва из своих рядов по окончании сезона.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Сегодня состоялось возвращение Андрея Лунёва к тренировкам вместе с командой после периода отсутствия из-за травмы. Клуб выразил радость по поводу его возвращения в строй и передал самые искренние пожелания его дальнейшим начинаниям, как на спортивном поле, так и в личной жизни.

С наступлением лета руководство леверкузенского клуба приняло решение отпустить вратаря, так как срок его контракта истекает. Они решили не продлевать соглашение между ними.

За два года работы в Бундеслиге российский голкипер принял участие в трех матчах.

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Андрей Лунёв - Германия, Зенит, Азмун, беженцы