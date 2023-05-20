Саудовская Аравия хочет инвестировать в Африку 200 млн долларов, чтобы провести ЧМ-2030

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правительство Саудовской Аравии ведет переговоры с Африканской конфедерацией футбола (CAF) о заключении спонсорской сделки на сумму 200 млн долларов/16 млрд рублей. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: REX/ Shutterstock

Согласно источнику, инвестиции Саудовской Аравии направлены на то, чтобы заручиться поддержкой африканских федераций в отношении заявки страны на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

CAF планирует организовать турнир с участием 24 команд с континента, который должен повысить популярность африканских команд во всем мире и увеличить доходы. Начало этого турнира перенесено на сезон 2024/2025, а мини-версия с участием восьми клубов будет запущена в следующем году. Именно в это время будет завершено спонсорское соглашение с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия намерена провести Чемпионат мира 2030 года совместно с Грецией и Кипром, чтобы обойти ограничение ФИФА на проведение мирового турнира в одном регионе более одного раза в течение восьми лет. Чемпионат мира 2022 года проходил в Катаре.

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