Лучано Спаллетти может покинуть "Наполи" из-за зарплаты

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Лучано Спаллетти, главный тренер "Наполи", может покинуть команду, согласно сообщениям Corriere dello Sport. У 64-летнего итальянского специалиста возникли разногласия с владельцем "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Ранее контракт Спаллетти был автоматически продлен до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение. Однако Лучано склоняется к тому, чтобы покинуть клуб.

Фото: Инстаграм Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось, что Спаллетти желает увеличения своей зарплаты на 50%.

В текущем сезоне "Наполи" стал чемпионом Италии впервые с 1990 года. Скудетто стало третьим титулом команды за всю ее историю.

Спаллетти возглавляет "Наполи" с лета 2021 года. Ранее итальянский тренер тренировал "Интер", "Рому" (дважды), "Зенит", "Удинезе", "Сампдорию" и "Эмполи".

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