"Реал" стал вторым финалистом Евролиги, обыграв "Барселону"

В Каунасе (Литва) завершился второй полуфинальный матч "Финала четырех" Евролиги между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Фото: scnews.co. uk/29037/acb-tavares-culminates-the-league-of-the-reconquest-of-real-madrid-cba-2021/

Встреча завершилась победой "Реала" со счетом 78-66, что сделало его вторым финалистом Евролиги сезона 2022/2023. В решающем матче "Реал" встретится с греческой командой "Олимпиакос".

Самым ярким игроком матча стал центровой "Реала" Вальтер Таварес, который сделал дабл-дабл, набрав 20 очков и 15 подборов. Его партнер по команде, Марио Хезонья, набрал 14 очков. Форвард "Барселоны" Алекс Абринес отличился 16 очками.

За третье место "Барселона" сыграет с "Монако", которое потерпело поражение в полуфинале от "Олимпиакоса" со счетом 62-76.

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