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Агент Мусы ответил на слухи о возвращении игрока в ЦСКА

1:07
Спорт

Тони Харрис, представитель нападающего "Сивасспора" Ахмеда Мусы, вступил в переговоры по поводу возможного возвращения нигерийского форварда в московский ЦСКА. Харрис подчеркнул, что если ЦСКА проявит интерес, то у них есть возможность связаться с представителем Мусы.

Агент Мусы ответил на слухи о возвращении игрока в ЦСКА
Фото: galeri.uludagsozluk. com/r/ahmed-musa-1111459/

"ЦСКА занимает особое место в сердце Ахмеда и остается важным для него. Однако в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы внести свой вклад в "Сивасспор" на решающем этапе сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, у них хватит знаний, чтобы связаться с нами".

Действительно, Муса может воссоединиться с ЦСКА после 2018 года.

"Переговоры велись несколько лет назад", — заявил Харрис, как сообщает Metaratings.

В свои 30 лет контракт Мусы с "Сивасспором" рассчитан до июня 2024 года. Ранее он выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а в 2018 году был арендован клубом.

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Ахмед Муса ● Голы 2012-2013 ● Ahmed Musa ● Goals 2012-2013 ▶ iLoveCSKAvideo
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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