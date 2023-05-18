Агент Мусы ответил на слухи о возвращении игрока в ЦСКА

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Тони Харрис, представитель нападающего "Сивасспора" Ахмеда Мусы, вступил в переговоры по поводу возможного возвращения нигерийского форварда в московский ЦСКА. Харрис подчеркнул, что если ЦСКА проявит интерес, то у них есть возможность связаться с представителем Мусы.

Фото: galeri.uludagsozluk. com/r/ahmed-musa-1111459/

"ЦСКА занимает особое место в сердце Ахмеда и остается важным для него. Однако в настоящее время он сосредоточен на том, чтобы внести свой вклад в "Сивасспор" на решающем этапе сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, у них хватит знаний, чтобы связаться с нами".

Действительно, Муса может воссоединиться с ЦСКА после 2018 года.

"Переговоры велись несколько лет назад", — заявил Харрис, как сообщает Metaratings.

В свои 30 лет контракт Мусы с "Сивасспором" рассчитан до июня 2024 года. Ранее он выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а в 2018 году был арендован клубом.

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Ахмед Муса ● Голы 2012-2013 ● Ahmed Musa ● Goals 2012-2013 ▶ iLoveCSKAvideo