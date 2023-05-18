Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
По решению ЭСК РФС судья ошибочно удалил игрока "Спартака" в матче с "Химками"
Александар Везенков выбран MVP Евролиги
Кнутов назвал две цели, которые преследуют ВС РФ, нанося удары по Одессе, Киеву и Полтаве
Наступление ВСУ под Бахмутом: украинцы забирают трупы после встречи с 200-й бригадой
Ученый Дмитрий Адаховский объяснил нашествие летающих насекомых в Удмуртии: преждевременное половое размножение
Налоговая полиция провела обыски на стадионах "Бенфики", "Спортинга" и "Порту"
Сразу испортятся: диетолог рассказала, какие фрукты нельзя хранить вместе
"Феррари" пожертвует 1 млн евро людям, пострадавшим от наводнения в Италии
Рафаэль Надаль завершит спортивную карьеру в 2024 году

В Альпах погиб муж пятикратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик

1:11
Спорт

Каспер Текиели, муж польской двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик, трагически погиб под лавиной в швейцарских Альпах, сообщает польский Eurosport со ссылкой на директора Фонда поддержки альпинизма Ежи Натканьского.

В Альпах погиб муж пятикратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик
Фото: poland.postsen. com%2Fnews%2F255317%2FKacper-Tekieli-is-dead-%25E2%2580%2593-TATROMANIAK.html&psig=AOvVaw3VR3Z2vMjcB5MMiJyzmP_P&ust=1684517291710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCNia4P2z__4CFQAAAAAdAAAAABAE

38-летний Текиели, заядлый альпинист, попал под лавину во время восхождения на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от вершины Юнгфрау.

Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года, а через год у них родился сын Хьюго.

За свою карьеру Ковальчик завоевала в общей сложности пять олимпийских медалей, включая две золотые медали на четырех Играх подряд (Турин 2006, Ванкувер 2010, Сочи 2014 и Пхенчхан 2018). Она также завоевала восемь медалей на чемпионатах мира, две из которых — золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира, впервые выступив в Валь-ди-Фьемме в 2003 году и в последний раз в Зеефельде в 2019 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юстина Ковальчик, KOWALCZYK Justyna.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Кнутов назвал две цели, которые преследуют ВС РФ, нанося удары по Одессе, Киеву и Полтаве
Наступление ВСУ под Бахмутом: украинцы забирают трупы после встречи с 200-й бригадой
Ученый Дмитрий Адаховский объяснил нашествие летающих насекомых в Удмуртии: преждевременное половое размножение
Налоговая полиция провела обыски на стадионах "Бенфики", "Спортинга" и "Порту"
Сразу испортятся: диетолог рассказала, какие фрукты нельзя хранить вместе
"Феррари" пожертвует 1 млн евро людям, пострадавшим от наводнения в Италии
Цеанотус: полезные свойства кустарника для здоровья
Рафаэль Надаль завершит спортивную карьеру в 2024 году
Михаил Пореченков не осуждает уехавших из России звёзд: "Не вправе никого судить"
Шурыгин: поступила заслуживающая доверия информация о пропавшем главкоме ВСУ Валерии Залужном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников