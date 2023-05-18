Каспер Текиели, муж польской двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик, трагически погиб под лавиной в швейцарских Альпах, сообщает польский Eurosport со ссылкой на директора Фонда поддержки альпинизма Ежи Натканьского.
38-летний Текиели, заядлый альпинист, попал под лавину во время восхождения на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от вершины Юнгфрау.
Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года, а через год у них родился сын Хьюго.
За свою карьеру Ковальчик завоевала в общей сложности пять олимпийских медалей, включая две золотые медали на четырех Играх подряд (Турин 2006, Ванкувер 2010, Сочи 2014 и Пхенчхан 2018). Она также завоевала восемь медалей на чемпионатах мира, две из которых — золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира, впервые выступив в Валь-ди-Фьемме в 2003 году и в последний раз в Зеефельде в 2019 году.
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