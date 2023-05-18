В Альпах погиб муж пятикратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каспер Текиели, муж польской двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик, трагически погиб под лавиной в швейцарских Альпах, сообщает польский Eurosport со ссылкой на директора Фонда поддержки альпинизма Ежи Натканьского.

Фото: poland.postsen. com%2Fnews%2F255317%2FKacper-Tekieli-is-dead-%25E2%2580%2593-TATROMANIAK.html&psig=AOvVaw3VR3Z2vMjcB5MMiJyzmP_P&ust=1684517291710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCNia4P2z__4CFQAAAAAdAAAAABAE

38-летний Текиели, заядлый альпинист, попал под лавину во время восхождения на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от вершины Юнгфрау.

Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года, а через год у них родился сын Хьюго.

За свою карьеру Ковальчик завоевала в общей сложности пять олимпийских медалей, включая две золотые медали на четырех Играх подряд (Турин 2006, Ванкувер 2010, Сочи 2014 и Пхенчхан 2018). Она также завоевала восемь медалей на чемпионатах мира, две из которых — золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира, впервые выступив в Валь-ди-Фьемме в 2003 году и в последний раз в Зеефельде в 2019 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юстина Ковальчик, KOWALCZYK Justyna.