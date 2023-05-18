Налоговая полиция провела обыски на стадионах "Бенфики", "Спортинга" и "Порту"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Налоговая полиция Португалии провела обыски на стадионах "Бенфики", "Спортинга" и "Порту", сообщает CNN Portugal.

Фото: pixabay.com

Обыски связаны с налоговым мошенничеством и отмыванием денег при трансферах футболистов. "Бенфика" находится под подозрением в связи с переходом полузащитника Гонсалу Гуэдеша в "ПСЖ" и другими сделками в период с 2015 по 2020 год. "Порту" и "Спортинг" также находятся под сомнением в отношении некоторых трансферов, а в резиденциях президента "Порту" и его сына были проведены обыски.

В настоящее время в процесс вовлечены 47 обвиняемых, а общая сумма нецелевого использования составляет 58 млн евро/5 млрд рублей.

В текущем чемпионате Португалии "Бенфика" занимает первое место с 83 очками после 32 матчей, второе место занимает "Порту" с 79 очками, четвертое — "Спортинг" с 70 очками.

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